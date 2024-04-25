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التبرك لا يمنع الزينة، إقبال الزائرات على رسم "التاتو" بمولد السيد البدوي، والسبب كتالوج برديس (فيديو)

برديس رسامة تاتو
"برديس" رسامة "تاتو" بالحنة لزائرات السيد البدوي، فيتو

رصدت كاميرا "فيتو"، إقبالًا كثيفًا من الفتيات والسيدات الوافدات على مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا للاحتفال بمولده الرجبي على سيدة تفترش أرصفة الميدان لجذب الفتيات على رسم "الحنة والتاتو".
 

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الست "برديس" أو الحنانة كما تحب أن تناديها السيدات اللاتي تجمعن ويزينَّ أيديهن أمامها وسط حالة من الفرحة والسرور ووسط زحمة المارة التي تملأ جنبات المكان وهن لا يرين سوى صانعة الحنة.

قمع حناء وكتالوج يوجد به بعض الرسومات وكرسي صغير هذا كل ما يكفي الست الجميلة "برديس" لرسم أجمل أشكال الحناء وتزيين أيدي زائرات السيد البدوي وتلتف حولها الكثير من النساء والبنات الزائرات.

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وقالت "برديس" بطريقتها الجميلة: “قدمت لمدينة طنطا من ٣٥ عام لأزين أيدي زائرات مولد السيد البدوي”.

وعن الأجر الذي تتقاضاه نظير رسماتها قالت: "أي رسمة بـ10 جنيهات لتزين اليد بأجمل الرسومات والنقوش حسب ما تختاره الفتاة من الكتالوج".
 

واستمر توافد زوار ومريدي السيد البدوي بمركز طنطا بمحافظة الغربية احتفالًا بمولده لليوم السادس على التوالي حيث يستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

 

استمرار توافد مريدي "السيد البدوي" لليوم الخامس احتفالا بمولده

وشهد المسجد الأحمدى خلال الأيام السابقة توافد أبناء الآلاف من أبناء الطرق الصوفية والمريدين والشباب والأطفال والنساء لطلب شفاعة آل البيت والتبرك والدعاء.

واحتفلت مديرية الأوقاف بالغربية بذكرى المولد الرجبي للسيد البدوى الكبير، ومن المنتظر أن يصل عدد زوار مولد البدوي إلى ما يقارب من مليونى مواطن في الليلة الختامية الخميس.
 

يُقام للسيد البدوى احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

 

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