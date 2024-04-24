محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الـ 59 للحساسية والمناعة

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بفعاليات انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ 59 للحساسية والمناعة الذي تنظمه جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة بالتعاون مع الجهات المعنية والذي يمتد لمدة 3 أيام.

وخلال كلمته توجه محافظ الإسكندرية بالشكر والتقدير إلى أعضاء جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة على إقامة هذا المؤتمر الدولي المتميز، والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء لتقديم كل ما هو جديد في العلاج والتشخيص.

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أكد المحافظ، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لدعم الملف الصحي بالإسكندرية، وأنه على أتم الاستعداد لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالإسكندرية.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وأكد الشريف، أن إقامة ورعاية مثل هذه المؤتمرات هو خير دليل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وخلال المؤتمر، توجه الدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة بتقديم الشكر لمحافظ الإسكندرية لدعمه الدائم والمستمر لجمعية الإسكندرية للحساسية، وتخصيص مكان مميز في وحدة طب الأسرة بسان ستيفانو وافتتاح أول مركز متخصص يخدم الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.

جاء ذلك بحضور د غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ود سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة، ود محمود الزلباني نائب رئيس الجمعية ود ثروت غنيم عضو الجمعية، ود مجدي أبو ريان عضو الجمعية.