الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رفع كفاءة ورصف طريق كفر الحما

رصف طريق كفر الحما،
رصف طريق كفر الحما، فيتو

تابع الدكتور طارق رحمي  محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر “عزبة شعبان”.

محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح (صور)

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة الجديد


حيث تم الانتهاء من قطع  فرمه التوسعة بطول ٦٥٠ مترا وجار توريد وتشغيل طبقة الأساس المساعد  لكامل القطاع.

محافظ الغربية يناقش آلية نقل المخلفات للمدفن الصحي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا، السبت الماضي، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، نائب رئيس مركز ومدينة المحلة، مدير إدارة المخلفات الصلبة، مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

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نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي

جاء ذلك لمناقشة آلية نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي والكميات المنقولة المتواجدة حاليا بدفرة والمحلة وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

كما ناقش المحافظ آلية تشغيل مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة لاستيعاب أكبر كمية من التدوير ونقل المرفوضات للمدفن الصحي بالسادات بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة وصيانة أسطول النقل بطنطا والمحلة فضلا عن متابعة متعهدي القمامة بالقرى وعمل مستهدف يومي للنقل للسادات.
ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة بعرض تقرير يومي عن نقل المرفوضات اليومية لمدينة السادات.

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