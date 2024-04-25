أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب.. وتوقف محافظ الكاش عن العمل في هذا التوقيت.. ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق

شهدت أسعار الذهب، تراجعا ملحوظا في ختام تعاملات اليوم الخميس 25-4-2024، داخل أسواق الصاغة، وسط توقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا، ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3090 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2648 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.

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أسعار الذهب اليوم، فيتو

توقف محافظ الكاش عن العمل في هذا التوقيت، خلي بالك

كشفت شركات المحمول عن توقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات ابتداءً من منتصف ليل الخميس حتى فجر الجمعة، وذلك بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة.

وكشفت فودافون أن خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة مساء اليوم الخميس من 11 مساء إلى فجر الجمعة 26 أبريل حتى الثالثة فجرًا، مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

ارتفاع أسعار القمح المستورد وهذا سعر الدقيق والمكرونة بالأسواق

ارتفعت أسعار القمح المستورد في الأسواق، بالتزامن مع استقرار أسعار الدقيق بعد الانخفاضات الكبيرة في سعره خلال الأيام الماضية، الذي على إثرها انخفضت أسعار المكرونة لعدد من الشركات.

وارتفعت أسعار القمح المستورد في الأسواق، ارتفاعًا قدره 300 جنيه مقارنة بسعره السابق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 12300 جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% نحو 12 ألف جنيه للطن.

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، توقعاته بشأن اجتماع البنك المركزي المقبل وإمكانية وجود زيادة جديدة في سعر الفائدة.

وقال "نافع" خلال لقائه ببرنامج "صناع القرار" المذاع على قناة "صدى البلد": إنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة في سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس للسيطرة على التضخم الجامح وامتصاص فائض السيولة.



التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

يتم فى الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة 26 أبريل تقديم الساعة والبدء بالتوقيت الصيفى ورغم أن الأمر يتم بشكل تلقائي فى هواتف نظام أندرويد طالما كان الهاتف مرتبطا بالإنترنت أو بشبكة الهاتف لكن البعض ممن يفضلون ضبط الساعة يدويا وليس تلقائيا يتعين عليهم القائمة بعدد من الخطوات من أجل تقديم الساعة.

ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي 12 % في مارس الماضي

ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل كبير على أساس سنوي بنسبة وصلت إلى حوالي 12.1 %، خلال شهر مارس الماضي.

كما سجل الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعا أيضا على الأساس الشهري، وذلك في ظل تراجع الصادرات من أكبر اقتصاد في العالم، خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاضطرابات العالمية التي طالت جميع دول العالم.

خبير اقتصادي يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وإنشاء هيئة لترتيب الأولويات

طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق، بسرعة إجراء التعديل الوزاري، مؤكدًا أن السياسات أهم من الأشخاص، كما طالب بإصلاح مؤسسى وتحسين مناخ الاستثمار، وما وصفه بـ "نسف فساد الدولة".

وعن التعديل الوزاري، طالب هاني توفيق بهيئة عليا مستقلة للتخطيط لترتيب أولويات استغلال موارد الدولة، وذلك في إطار عملية الاصلاح الاقتصادي للدولة.