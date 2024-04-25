ارتفاع أسعار القمح المستورد وهذا سعر الدقيق والمكرونة بالأسواق

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، ارتفعت أسعار القمح المستورد في الأسواق، بالتزامن مع استقرار أسعار الدقيق بعد الانخفاضات الكبيرة في سعره خلال الأيام الماضية، الذي على إثرها انخفضت أسعار المكرونة لعدد من الشركات.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أحدث أسعار الدقيق والقمح والمكرونة في الأسواق بعد الانخفاضات

فما هي أحدث أسعار الدقيق في الأسواق بعد الانخفاضات، وأيضًا ما هي أبرز التحركات السعرية للقمح والمكرونة؟

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق

للإجابة عن هذه الأسئلة؛ «فيتو» تستعرض أسعار القمح المستورد، سعر القمح المحلي، سعر طن الدقيق، أسعار كيلو الدقيق، أسعار المكرونة المعبأ، سعر المكرونة السائبة، في الأسواق، في السطور الآتية:

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أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

وارتفعت أسعار القمح المستورد في الأسواق، ارتفاعًا قدره 300 جنيه مقارنة بسعره السابق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 12300 جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% نحو 12 ألف جنيه للطن.

انخفاض سعر القمح محلي بنحو 875.5 جنيه في الطن

وانخفض سعر القمح محلي بنحو 875.5 جنيه في الطن مقارنة بسعره السابق وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. إذ بلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 11994 جنيهًا للطن، وتراوحت أسعار طن القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 17500 جنيه.

ارتفاع أسعار القمح المحلي في أسواق التجزئة

بينما ارتفع سعر القمح المحلي في أسواق التجزئة ارتفاعًا قدره 1.2 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق وفقًا للبوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 23.9 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار الدقيق في الأسواق

أما أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15 ألف جنيه للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 15300 جنيه للطن.

انخفاض طفيف في أسعار الدقيق المعبأ في الأسواق

وانخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ انخفاضًا قدره 43 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر الدقيق المعبأ نحو 26.9 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ من 18.5 جنيه إلى 35 جنيهًا.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

استقرار أسعار المكرونة المعبأة في الأسواق

بينما استقرت أسعار المكرونة «إحدى الصناعات الغذائية المصنوعة من الدقيق» وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر مكرونة معبأة نحو 31.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار المكرونة المعبأة من 23 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

انخفاض أسعار المكرونة المصرية في الأسواق

فيما انخفضت أسعار المكرونة المصرية بنحو 35 قرشًا عن سعرها السابق، بلغ متوسط سعر مكرونة المصرية نحو 29.6 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار مكرونة المصرية من 14 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

وانخفضت أسعار مكرونة سائبة بنحو 66 قرشًا مقارنة بسعرها السابق وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر المكرونة السائبة نحو 27.2 جنيهًا، وتراوح سعر مكرونة سائبة من 20 جنيهًا إلى 36 جنيهًا للكيلو.