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اقتصاد

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

مدحت نافع الخبير
مدحت نافع الخبير الاقتصادي، فيتو

اسعار الفائدة، كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، توقعاته بشأن اجتماع البنك المركزي المقبل وإمكانية وجود زيادة جديدة في سعر الفائدة.

رفع سعر الفائدة 

وقال "نافع" خلال لقائه ببرنامج "صناع القرار" المذاع على قناة "صدى البلد": إنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة في سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس للسيطرة على التضخم الجامح وامتصاص فائض السيولة.
 

إجراءات البنك المركزي 

وأوضح: إن البنك المركزي سيحاول الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات متشددة من أجل السيطرة على الأسعار وضبطها من خلال رفع أسعار الفائدة.
 

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البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

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الدين المستحق على البنك المركزي

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها نحو 3.513 مليار دولار.


كما ارتفع الدين المستحق على المركزي إلى 45.314 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 44.386 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بينما تراجعت الديون المستحقة على البنوك إلى 20.096 مليار دولار، مقابل 20.905 مليار دولار خلال نفس الفترة.

 

الدين الخارجي طويل الأجل
 

وقال المركزي في بيان منشور على موقعه الإلكتروني إن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 134.252 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

 

وأضاف أن الدين الخارجي قصير الأجل بلغ 29.482 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 30.286 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.

 

الدين الخارجي المستحق على الحكومة 
 

وأشار إلى أن الدين الخارجي المستحق على الحكومة بلغ 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 82.527 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.

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