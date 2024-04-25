سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق
شهدت أسعار الذهب، تراجعا ملحوظا في ختام تعاملات اليوم الخميس 25-4-2024، داخل أسواق الصاغة، وسط توقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.
نشر أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024 داخل الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21
ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3090 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2648 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.
توقعات مبيعات الذهب في أعياد الأقباط
وعن تأثر سعر الذهب بأعياد الأقباط أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد تجار الصاغة، أن مبيعات الذهب في الأعياد الأخيرة لم ترتق إلى المستوى المعروف في فترة الأعياد بسبب ضعف السيولة.
وتابع سكرتير الشعبة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، نأمل زيادة المبيعات فى الفترة المقبلة داخل الأسواق المحلية مع حلول أعياد الأقباط الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حفلات الزفاف قد تنعش مبيعات الذهب في الأسواق الفترة المقبلة.
ولفت “سكرتير شعبة الذهب” إلى أنه رغم طرح العديد من الشهادات المختلفة بعوائد وفوائد كبيرة إلا أن الاستثمار فى الذهب ما زال من أفضل أنواع الاستثمارات وفي ظل ارتفاع الذهب محليًّا وعالميًّا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.