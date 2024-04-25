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اقتصاد

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب، تراجعا ملحوظا في ختام تعاملات اليوم الخميس 25-4-2024، داخل أسواق الصاغة، وسط توقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

 

نشر أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024 داخل الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3090 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2648 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.

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توقعات مبيعات الذهب في أعياد الأقباط 

وعن تأثر سعر الذهب بأعياد الأقباط أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد تجار الصاغة، أن مبيعات الذهب في الأعياد الأخيرة لم ترتق إلى المستوى المعروف في فترة الأعياد بسبب ضعف السيولة.

 

وتابع سكرتير الشعبة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، نأمل زيادة المبيعات فى الفترة المقبلة داخل الأسواق المحلية مع حلول أعياد الأقباط الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حفلات الزفاف قد تنعش مبيعات الذهب في الأسواق الفترة المقبلة.

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024، آخر تحديث بعد تباين السعر محليا وعالميا

ولفت “سكرتير شعبة الذهب” إلى أنه رغم طرح العديد من الشهادات المختلفة بعوائد وفوائد كبيرة إلا أن الاستثمار فى الذهب ما زال من أفضل أنواع الاستثمارات وفي ظل ارتفاع الذهب محليًّا وعالميًّا.

 

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