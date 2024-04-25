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اقتصاد

ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي 12 % في مارس الماضي

صادرات الولايات المتحدة،
صادرات الولايات المتحدة، فيتو

ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل كبير على أساس سنوي بنسبة وصلت إلى حوالي 12.1 %، خلال شهر مارس الماضي.

كما سجل الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعا أيضا على الأساس الشهري، وذلك في ظل تراجع الصادرات من أكبر اقتصاد في العالم، خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاضطرابات العالمية التي طالت جميع دول العالم.

ارتفاع عجز الميزان التجاري في أمريكا

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري في أمريكا بنسبة 12.1 %  إلى 91.8 مليار دولار على أساس سنوي في مارس الماضي، وعلى أساس شهري، فقد زاد العجز بنسبة 1.7 %.

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الاقتصاد الأمريكي، فيتو

حجم الصادرات الأمريكية 

وتراجعت الصادرات الأمريكية بنسبة 2.1 % على أساس سنوي في مارس مع زيادة الواردات بنسبة 2.5 % خلال نفس الفترة، كما تراجعت الصادرات بنسبة 3.5 % على أساس شهري مقابل انخفاض الواردات بنسبة 1.7 % خلال نفس الشهر.

 

الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية، ليسجل أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا.

 

الاقتصاد الأكبر في العالم

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي التابع لوزارة التجارة أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.5 % خلال الفترة المقبلة.

 

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