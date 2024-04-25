أمريكا ترفض اقتراح حماس بهدنة مع إسرائيل لمدة 5 سنوات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، رفض الولايات المتحدة الأمريكية للاقتراح الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية حماس، والذي يشمل نقاط عدة من بينها هدنة مع إسرائيل لمدة 5 سنوات.

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: إن واشنطن ليست مستعدة للتفاوض على أساس هذه المبادرة التي قدمتها حركة حماس.

وأضاف كيربي ردا على مقترح الحية: "قطعا لا، لن تكون هناك دولة فلسطينية تحت سيطرة حماس، إنها منظمة إرهابية".

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كيربي: يجب حل النزاع من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع

وتابع "نحن نؤيد حل الدولتين، ومع ذلك، يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين طرفي الصراع الإسرائيليين والسلطة الوطنية الفلسطينية".

وأردف كيربي: "يبدو أن حماس تحاول ببساطة تغيير الهدف النهائي، يمكنها إنهاء الحرب الآن، فلو كانت تؤمن بدولة للشعب الفلسطيني، لما انتهكت وقف إطلاق النار الذي كان قائما اعتبارا من 6 أكتوبر 2023 وكان من الممكن أن تلقي أسلحتها وتطلق سراح الرهائن".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل وإلقاء أسلحتها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود ما قبل عام 1967.

حل جناح القسام العسكري لحركة حماس

ورأى القيادي في حماس أنه إذا غادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، فإن كل من حاربها "سيتحول إلى أحزاب سياسية وستتحول القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى جيش وطني"، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتم حل كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وتابع الحية أن عدم التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار يرجع إلى التعنت الإسرائيلي، مؤكدا أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بما لديها من الأسري.

وأضاف الحية: نرحب بالتصريحات الأميركية عن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق نار، مضيفا أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى وجادون في الإفراج عنهم ضمن توافق ومفاوضات جادة.

الاحتلال يرفض وقف إطلاق النار

وذكر الحية: الإشكال الحقيقي هو عدم قبول الاحتلال وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة، مؤكدا أن الحركة تنتظر الرد على موقفنا من الاحتلال والوسطاء.