رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: خطط رفح جاهزة للتنفيذ بانتظار قرار سياسي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الخطط الخاصة برفح جاهزة للتنفيذ بانتظار قرار المستوى السياسي بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

الاحتلال الإسرائيلى

وعلى الجانب الآخر قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إنه لن يكون هناك أمن دون سيطرتهم على قطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وعلى صعيد آخر، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بسقوط 10 شهداء وعدد من الجرحى في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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بدء العملية العسكرية في رفح

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن مجلس الحرب سيبحث غدا الخميس بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح.

وبحسب شبكة “ العربية” قال مسؤول كبير أمس الأربعاء لـ i24NEWS: إن هناك استعدادات لبدء الإخلاء في الأسابيع القادمة وانتهاء الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول قرار المستوى السياسي بشأن تاريخ بدء العملية، وقال إن غدا اجتماع لمجلس الحرب ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر أيضا".

دخول وفدين دوليين إلى قطاع غزة

وفي إطار التحضيرات للعملية في القطاع، زادت تدريبات الفرقة "كارمل" (2) وفرقة "بتاح" (679)، التي تتبع عادة إلى المنطقة الشمالية، في القطاع الجنوبي. والتي ضاعفت جهوزيتها بعد سلسلة من التدريبات.

في هذا السياق، ووفقا لمصادر رسمية، ستسمح إسرائيل غدًا بدخول وفدين دوليين إلى قطاع غزة: وفد من قبل قسم الأمن في الأمم المتحدة ووفد يتألف من رئيس قسم المساعدات في الصليب الأحمر، سيتم دخولهم إلى القطاع بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استدعاء كتيبتين من الاحتياط للقتال في غزة وقبل توسيع المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع، استعدادًا لعملية برية محتملة في رفح.

إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح

وقبل وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح في قطاع غزة التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريبًا جدًا".

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة.

وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

أعلن مسؤول بوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن جيش الاحتلال يتأهب لإطلاق عملية اجتياح رفح على الفور، وفي انتظار موافقة الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية.

استهداف رفح

كما زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن إسرائيل ستمضي في عملية استهداف حماس في رفح".

وتابع المتحدث إن الحكومة ستعمل على إبعاد المدنيين المتواجدين هناك.

ويتماشى تصريح المسؤولين مع تقارير صحفية محلية، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ اجتياح رفح بريا قريبا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات برية إلى رفح، التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

سر تأجيل عملية اجتياح رفح

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريبا جدا".

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة، وأشار البعض إلى لقطات على منصات التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

وتعهدت إسرائيل، التي تتعرض لضغوط بسبب الخسائر الإنسانية المتزايدة الناجمة عن الحرب، باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في رفح.