مقترح إسرائيلي للإفراج عن 20 أسيرا مقابل عودة السكان إلى شمال غزة

قدم المفاوضون الإسرائيليون، اليوم الخميس، اقتراحا إلى مجلس الوزراء الأمني بهدف إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

ووفقا لتقارير القناة 12 الإخبارية، يشير الاقتراح إلى أن إسرائيل ستطالب بالإفراج عن 20 رهينة، بما في ذلك النساء والمجندات وكبار السن والمرضى الذين يعانون من حالات طبية خطيرة.

عودة السكان إلي شمال القطاع

وفي المقابل، توافق إسرائيل على السماح للسكان بالعودة إلى شمال قطاع غزة، كما يشمل الاقتراح التنازلات المحتملة التي يمكن أن تقدمها إسرائيل مقابل إطلاق سراح الأسرى.

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ولم يتم الكشف بشكل كامل عن تفاصيل التنازلات التي ستقدمها إسرائيل مقابل إطلاق سراح الرهائن، ومع ذلك، تفيد التقارير أن الاقتراح لا يتضمن إعلانًا رسميًا عن نهاية الصراع المستمر مع حماس.

حماس تتهم إسرائيل بعرقلة المفاوضات

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم، إن عدم التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار يرجع إلى التعنت الإسرائيلي، مؤكدا أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بما لديها من الأسري.

وأضاف الحية: نرحب بالتصريحات الأميركية عن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق نار، مضيفا أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى وجادون في الإفراج عنهم ضمن توافق ومفاوضات جادة.

الاحتلال يرفض وقف إطلاق النار

وتابع الحية: الإشكال الحقيقي هو عدم قبول الاحتلال وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة، مؤكدا أن الحركة تنتظر الرد على موقفنا من الاحتلال والوسطاء.

وأردف نخوض مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل جادة وحقيقية وأن التصريحات الأمريكية جاءت قبل تسلمنا أي رد على موقفنا من إسرائيل أو الوسطاء.