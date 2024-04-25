بايدن يعين مبعوثة جديدة للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عين ليز جراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط.

الإفراج عن الرهائن

قال البيت الأبيض،، إن هناك 18 دولة تناشد حماس الإفراج عن الرهائن مقابل وقف النار وعودة المهجرين للشمال مرة أخرى.

وأوضح البيت الأبيض، أن الاتفاق المطروح يضمن وقفا طويلا وفوريا لإطلاق النار في غزة.

عودة المهجرين لشمال غزة

وأكد البيت الأبيض أن الاتفاق المطروح يتضمن إزالة أي عقبات أمام عودة المهجرين لشمال غزة.

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وعلى الجانب الآخر قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، أمس الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى يجرون اتصالات مع مسئولين إسرائيليين بشأن التقارير المزعجة عن العثور على مقابر جماعية في قطاع غزة.

وتابع سوليفان في مؤتمر صحفي "تلك التقارير مزعجة للغاية، لقد كنا على اتصال على مستويات متعددة مع الحكومة الإسرائيلية، نريد إجابات، نريد أن نفهم بالضبط ما حدث بالمجمع الطبي".

الخارجية الأمريكية المقابر الجماعية بمجمع ناصر مثيرة للقلق

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، إن التقارير التي تحدثت عن اكتشاف مقابر جماعية داخل قطاع غزة مثيرة للقلق.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "طلبنا من إسرائيل مزيدا من الوضوح والمعلومات بشأن ما يثار عن اكتشاف مقبرة جماعية في غزة"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشأن المساعدات مع شركائها بالمنطقة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة قد كشف عن أرقام صادمة بشأن الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي تحول إلى مقبرة جماعية يضم عشرات من الشهداء بنيران الاحتلال.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على أهالي قطاع غزة ال200 يوم، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء 34200 فلسطيني وأكثر من 77100 مصاب.