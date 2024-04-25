الجمعة 26 أبريل 2024
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أخبار مصر

بجوائز 100 ألف جنيه، تفاصيل المسابقة البحثية بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة

وزارة الأوقاف،فيتو
وزارة الأوقاف،فيتو

أعلنت  وزارة الأوقاف عن المسابقة التي تجريها اللجنة العليا لجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، وذلك في إطار التعاون هيئة قضايا الدولة، ووفق الخطاب الوارد من المستشار مسعد عبد المقصود  الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي جاء فيه: 

جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي


قررت اللجنة العليا المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي بجلستها المنعقدة في 13 / 1 / 2024 م، لمسابقة عام ٢٠٢٤م ما يلي: 

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أولا: تخصيص مبلغ قدره 40,000 جم "أربعون ألف جنيه" لجائزئين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20,000 جم "عشرين ألف جنيه" في أي من الموضوعين الآتيين والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية:

 

مسابقة الدعوة والفقه الإسلامي


1. مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات.
2. جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي.
 

ثانيا: تخصيص مبلغ مقداره 20,000 جم " عشرون ألف جنيه " لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10,000جم " عشرة آلاف جنيه " في أي من الموضوعين السابقين.


ثالثا: تخصيص مبلغ مقداره 40,000 جم " أربعون ألف جنيه " لعدد ٨ جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن ٥٠٠٠ جم " خمسة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين السابقين.


ويقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة ( ٤٢ شارع جامعة الدول العربية ) في ميعاد غايته ٣١ يناير ٢٠٢٥م، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن ٧٠ صفحة ولا يجاوز ١٥٠ صفحة، وعدد ثلاثة ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزًا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلًا عن "CD" يتضمن نسخة من البحث "PDF" و"WORD" 

ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط ويشترط في البحث أن يكون معدا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.

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وزارة الأوقاف هيئة قضايا الدولة اللجنة العليا لجائزة خدمة الدعوة جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي شارع جامعة الدول العربية

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