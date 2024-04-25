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أخبار مصر

وزير الأوقاف: مواقف الرئيس السيسي الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن سيناء اليوم الخميس 25 أبريل 2024م، في ذكرى تحرير سيناء.

وزير الأوقاف يثمن مواقف الرئيس السيسي تجاه سيناء 

وأكد وزير الأوقاف أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري بل موضع تقدير كل شرفاء العالم.

 

كما أكد أن المصريين جميعًا يحيون مواقف الرئيس السيسي الشجاعة تجاه أمننا القومي بصفة عامة، وسيناء بصفة خاصة، مؤكدين وقوفنا صفًا واحدًا خلفه في جميع مواقفه العظيمة في خدمة وطننا العزيز، والحفاظ على أمنه واستقراره وبنائه وإعماره.

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كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء 

وقال الرئيس السيسي إن التطورات التى شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والموقف المصرى الواضح منذ اللحظة الأولى، الرافض تمامًا لأى تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايـة لأمـن مصـر القومــى، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التى تحرص مصر على العمل فى إطارها بهدف أسمى وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة لصالح جميع شعوبها.

النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة 

وفي السياق وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إكليل من الزهور على بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

جاء ذلك تزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء

وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفى نهاية المراسم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصافحة عدد من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة. 

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السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. موقفنا ثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

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