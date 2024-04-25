ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالرياح التوفيقي بالدقهلية (صور)

شهد طريق القاهرة ميت غمر أمام قرية المعصرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية انقلاب سيارة ميكروباص على جسر ترعة الرياح التوفيقي.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين في الحادث، وهرعت 4 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، كما انتقل فريق الإنقاذ النهري للبحث عن أي ضحايا أو مصابين بالرياح التوفيقي.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جسر ترعة الرياح التوفيقي على طريق القاهرة ميت غمر أمام قرية المعصرة، وتبين وجود ضحايا ومصابين.

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أسباب الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انفجار الإطار الخاص بالسيارة؛ ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بشجرة على جسر ترعة الرياح التوفيقي.

أسماء الضحايا

واستقبل مستشفي ميت غمر المركزي الضحايا عبد الفتاح موسى معن غازي 59 عاما من مركز دكرنس، ومحمد عبد الفتاح عبد الحميد 35 عاما من أجا وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ميت غمر.

اسماء المصابين

كما أصيب في الحادث، 7 آخرين وهم وأحمد طه عبد العزيز 46 عاما واشقاؤه محمد عاما 30 ومحمود32 عاما من أجا ومحمد متولى رزق27 عاما من ميت غمر.

كما أصيب أحمد السيد عبد المنعم 25 عاما من ميت غمر، ويوسف أحمد محمد 23 عاما من المنصورة، وأحمد إبراهيم عسكر 44 عاما من أجا، وجميعهم مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقلهم لمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم.

وجار تمشيط الترعة بحثا عن أي ضحايا محتمل سقوطهم داخل المياه وتحرر المحضر اللازم بالواقعه

طريق الموت الحادث الثالث في اسبوع

يذكر ان الطريق اطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريق الموت لتكرار الحوادث عليه حيث شهد هذا الحادث الثالث خلال هذا الاسبوع.

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث سقوط سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي أمام كوبري البراميل بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية.

السيارة الملاكي بالرياح التوفيقي، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من مأمور قسم ميت غمر يفيد بسقوط سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي ومصرع 3 اشخاص كانوا يستقلينوها.

مصرع 3 أشخاص

انتقلت قوة أمنية من قسم ميت غمر وسيارتي إسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع 3 شباب “ واحد من قرية الحاجبي و2 من قرية دنديط ” وتم نقل الجثامين للمستشفى.



وتحرر عن الحادث المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

حادث آخر

وفي سياق آخر، كانت انقلبت سيارة تريلا في الرياح التوفيقي علي طريق ميت غمر القاهرة، أمام قرية المعصرة بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في أزمة مرورية على إثر أعمال الرفع للسيارة وانتشالها من المياه.

وقد شهد الطريق أزمة مرورية بسبب رفع السيارة المقلوبة بالرياح التوفيقي من أمام قرية المعصرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال المرور لموقع الحادث لرفعة آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة والمسافرين.

وفي حادث سابق، كان لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون في حادث طريق المنصورة ميت غمر وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

وشهد طريق ميت غمر المنصورة مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين ومركبتي توك توك بالدقهلية، بين قريتي الكرامة وبشلا، وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج والمتوفين لمشرحة المستشفى.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك ما بين قريتي الكرامة وبشلا مما ادى الى مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

تم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى ميت غمر، وإيداع جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات