إحالة 104 من العاملين بالمصالح الحكومية في الدقهلية للتحقيق

أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، 104 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق.

جاء ذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة والجمالية وميت سلسيل ودكرنس والمنصورة وشربين وبلقاس وجمصه من بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات المرور والتفتيش.

التصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية

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نتائج حملات المرور الميداني

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي اعدها، الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

احالة 41 من قطاع الصحة للتحقيق

هذا وقد أوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 41 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري كفر حجاج بالمنزلة والوحدات الصحية في منشأة عبد الرحمن والمحمودية بدكرنس وبمستشفي المنزلة العام ومستشفي دكرنس العام ومستشفي صدر دكرنس ومستشفي الجمالية المركزي ومستشفي ميت سلسيل والوحدات الصحية في كل من الحصص والعيادية وموسي شكري وكفر الاطرش وكفر ابو يوسف بشربين وبالوحدات الصحية في ميت مزاح وبدواي بالمنصورة وعصفور والجزاير والماكينة ببلقاس ومستشفي جمصه المركزي، ميت طريف بدكرنس وكفر بدواي وبدواي بالمنصورة.

احالة 21 من قطاع الشباب للتحقيق

كما انه تمت الاحالة للتحقيق لعدد 12 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة في عدد من مراكز الشباب وجدت مغلقة اثناء المرور شملت نادي دكرنس الرياضي ومراكز شباب ميت مجاهد والكرما وطريف بدكرنس والجمالية وميت مرجا سلسيل بالجمالية والكفر الجديد بميت سلسيل والحصص والعيادية وكفر الحاج شربيني وكفر ابو زاهر بشربين وقولنجيل بالمنصورة

احالة 11 من العانلين بالطب البيطري

كما تمت الاحالة للتحقيق لعدد11 من العاملين بقطاع الطب البيطري مسئولي الوحدات البيطرية في الجمالية وشربين والحصص وكفر الحاج شربيني والادارات البيطرية في الجمالية وشربين والادارة البيطرية بالمنصورة وكفر الاطرش

وقد كلف محافظ الدقهلية ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل بدون اذن رسمي وكذا مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات التفتيش والمرور وذلك وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار اليها.

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