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محافظات

21 صورة ترصد آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت أمام قرية المعصرة في الدقهلية

انقلاب السيارة في
انقلاب السيارة في الرياح التوفيقي، فيتو

شهد طريق ميت غمر القاهرة بمحافظة الدقهلية حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأسمنت أمام قرية المعصرة.

كلف  اللواء انور عثمان  رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة حادث انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل  محملة بالإسمنت بقرية المعصرة.


وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة التحرك السريع لمواجهة الأزمات والكوارث.
 

حيث انتقل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر إلى طريق المعصرة بعد حادث انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بالأسمنت.

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وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات برئاسة المركز بوقوع حادث انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بالأسمنت. 
 

وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات  وإبلاغ إدارة المرور والإنقاذ النهري والدفاع المدنى وتم رفع السيارة.

وكانت انقلبت سيارة تريلا  في الرياح التوفيقي علي طريق ميت غمر القاهرة، أمام قرية المعصرة بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في أزمة مرورية علي إثر أعمال الرفع للسيارة وانتشالها من المياه.

وقد شهد الطريق  أزمة مرورية بسبب رفع السيارة المقلوبة بالرياح التوفيقي من أمام قرية المعصرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال المرور لموقع الحادث لرفعة آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة والمسافرين.

 

وفي حادث سابق، كان لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون في حادث طريق المنصورة ميت غمر وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي. 

 

وشهد طريق ميت غمر المنصورة مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين ومركبتي توك توك بالدقهلية، بين قريتي الكرامة وبشلا، وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج والمتوفين لمشرحة المستشفى.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين  سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك ما بين قريتي الكرامة وبشلا مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

تم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى ميت غمر، وإيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات 

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