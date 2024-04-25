الخميس 25 أبريل 2024
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صحة ومرأة

قبل ساعات من تطبيقه، تأثير التوقيت الصيفي وتغيير الساعة على الصحة

التوقيت الصيفي، فيتو
التوقيت الصيفي، فيتو

تأثير التوقيت الصيفي على الصحة العامة، يعد التوقيت الصيفي من الأمور المثيرة للجدل، في الآونة الأخيرة، خاصة أنه سيتم اليوم في تمام الساعة الثانية عشر من صباح اليوم، تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحا، مما سيؤثر على ساعات نوم الفرد، لتقل عن معدله الطبيعي في هذا اليوم ساعة كاملة، ولكن هذه هذه الساعة يمكنها أن تؤثر على الصحة العامة، أو على قدر الأشخاص على أداء مهام بكفاءة في اليوم التالي؟!

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أكد الدكتور أحمد فهمي استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض الدراسات التي تُشير إلى وجود تأثيرات سلبية بالفعل على الصحة العامة، بينما تُشير دراسات أخرى إلى وجود فوائد محتملة. 

 

التأثيرات السلبية للتوقيت الصيفي

 

وعن التأثيرات السلبية للتوقيت الصيفي، وما يتسبب فيه من تقليل ساعات النوم، لساعة واحدة، أوضح الدكتور أحمد، أن هناك العديد من الدراسات قد أشارت إلى ما يلي:

 

اضطرابات النوم: قد يسبب فقدان ساعة من النوم أثناء الانتقال إلى التوقيت الصيفي شعورًا بالتعب والإرهاق، كما قد يؤثر على الإيقاع البيولوجي للجسم، مما قد يؤدي إلى صعوبة النوم والاستيقاظ في الوقت المحدد.

زيادة خطر حوادث السير: أظهرت بعض الدراسات أنّ حوادث السير تزداد في اليوم التالي لتغيير الساعة، وذلك بسبب النعاس وانخفاض التركيز لدى السائقين.

 

مشاكل صحية أخرى:

 ربطت بعض الدراسات بين التوقيت الصيفي وزيادة خطر الإصابة بـ:

النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الاكتئاب.

اضطرابات المزاج.

السمنة.

مرض السكري.

 

فوائد التوقيت الصيفي على الصحة العامة

كما أشار الدكتور أحمد، إلى أن هناك دراسات أخرى، جاءت بنتائج عكسية، أكدت الفوائد التي تعود على الجسم مع تغيير الساعات، وبداية التوقيت الصيفي، وهي كما يلي:

 

تحسين الصحة العقلية: قد يساهم التوقيت الصيفي في تحسين الصحة العقلية من خلال زيادة ساعات ضوء النهار، مما قد يؤدي إلى تحسين المزاج والحد من الاكتئاب الموسمي.

 

زيادة النشاط البدني: قد يشجع ضوء النهار الإضافي على ممارسة النشاط البدني في الهواء الطلق، مما قد يُفيد الصحة العامة.

المزيد من الطاقة: يعتقد البعض أن التوقيت الصيفي يوفر المزيد من الطاقة من خلال الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي لفترات أطول.

 

وأكد الدكتور أحمد، أنه بشكل عام، لا تزال تأثيرات التوقيت الصيفي على الصحة قيد الدراسة، ولا يوجد إجماع علمي حول فوائده أو مخاطره.

النوم الهاديء

نصائح للتخفيف من التأثيرات السلبية للتوقيت الصيفي

وأضاف الدكتور أحمد، أن هناك بعض النصائح، التي تساعد على تجنب التأثيرات السلبية للتوقيت الصيفي، والتي يستعرضها في السطور التالية:

 

النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في اليوم الذي يتم فيه تغيير الساعة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، خلال الأسبوع الذي يلي تغيير الساعة.

تعريض نفسك لضوء النهار، قدر الإمكان خلال النهار.

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي.

التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

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