ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22، إزالة 37 حالة تعد بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية جهودها للتصدي للتعديات والإشغالات وذلك من خلال الحملات اليومية المكبرة التي تشنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وشهد اليوم الخميس، تنفيذ 37 حالة إزالة لتعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.

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جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملات اليوم



وتمثلت الإزالات في 25 حالة تعدًّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ٢٣٩٥ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

بالإضافة إلى 7 إزالات لحالات تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

كما تم إزالة 5 حالات لتعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الأوقاف على مساحة ١٨٥ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.



محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات والآلات

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك في خامس أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تشديدات على الالتزام بالبرنامج الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



