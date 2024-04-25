الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضمن المرحلة الثالثة للموجة 22، إزالة 37 حالة تعد بالقصاصين في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية جهودها للتصدي للتعديات والإشغالات وذلك من خلال الحملات اليومية المكبرة التي تشنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.  

حالة الطقس غدا الجمعة 26-4-2024 في الإسماعيلية

إشادة بطلاب جامعة الإسماعيلية لفوزهم بمسابقة البوسترات بالمؤتمر البحثي لكلية العلاج الطبيعي

وشهد اليوم الخميس، تنفيذ 37 حالة إزالة لتعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.  

Advertisements

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملات اليوم 


وتمثلت الإزالات في 25 حالة تعدًّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ٢٣٩٥ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان. 

 

بالإضافة إلى 7 إزالات لحالات تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

كما تم إزالة 5 حالات لتعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الأوقاف على مساحة ١٨٥ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
 

محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات والآلات 

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك في خامس أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تشديدات على الالتزام بالبرنامج الزمني 

 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية القصاصين التل الكبير الاشغالات والتعديات حملات الحملات الموجة22لازالة التعديات

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الجمعة 26-4-2024 في الإسماعيلية

إشادة بطلاب جامعة الإسماعيلية لفوزهم بمسابقة البوسترات بالمؤتمر البحثي لكلية العلاج الطبيعي

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية (صور)

التأكد من اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة بالشواطئ استعدادا لأعياد الربيع بالإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ترتب عليها خروج الجيش المصري من السودان واستقالة الحكومة، تفاصيل أخطر جرائم القرن (فيديو)

التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

مفاجأة حول مشاركة مروان عطية أمام مازيمبي الكونغولي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار بقائه حتى 2025.. أرقام تشافي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية