ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية (صور)

شنت ‏‎مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بالمراكز والمدن في المحافظة، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع.

المستهدف من الحملات

واستهدفت الحملات المحال والأسواق والمخابز والمجازر يمركزي فايد والإسماعيلية؛ وذلك للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

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نتائج الحملات المكبرة

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز لتجميعه نصف طن من الدقيق البلدي المحظور تداوله في الأسواق.

جانب من الحملات، فيتو

كما تم ضبط مخبزين آخرين لتصرفهم في كمية من الدقيق تقدر بـطنين دقيق.



مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية

كما أسفرت الحملات عن تحرير ١١ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٤ محاضر للبيع أزيد من السعر الرسمي، ١١ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، محضر منتجات مجهولة المصدر.

مجال الرقابة على المخابز



بالإضافة إلى تحرير ٦ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ٧ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.



جانب من الحملات، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود التموين

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

جانب من الحملات، فيتو

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

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