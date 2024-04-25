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إشادة بطلاب جامعة الإسماعيلية لفوزهم بمسابقة البوسترات بالمؤتمر البحثي لكلية العلاج الطبيعي

طلاب جامعة الإسماعيلية
طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على المشاركة المتميزة التي قدمها  طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في المؤتمرات البحثية التي تعقدها جامعة قناة السويس. 

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 مشيرًا إلى أن طلاب الأهلية حريصون على المشاركة بأبحاثهم، كما أستطاع الكثير منهم حصد الجوائز، لافتًا إلى أهمية تنمية مهارات العرض والتقديم للطلاب سواء للكليات العملية أو النظرية. 

 

انطلاق فعاليات المؤتمر البحثي الأول لكلية العلاج الطبيعي 

جاء ذلك تعليقًا من الدكتور ناصر مندور على مشاركة طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بفاعليات المؤتمر الطلابي البحثي الأول لكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس والذي عُقد بمقر كلية العلاج الطبيعي بالجامعة القديمة بعنوان: " الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي نحو حياة أفضل". 

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جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

ومن جانبه أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن حصول الطلاب كل من: مريم هيثم محمد، فاطمه محمد حسين، زياد أشرف فوزي على المركز الأول في عرض وتقديم  الفكرة البحثية المقدمة بعنوان: دراسة تأثير الواقع الافتراضي على الجانب السيكولوجي والاكتئاب لدى أطفال الشلل الدماغي.
 

أسماء الطلاب الفائزين 

وتابع "عادل حسن" حصول كل من الطالبة روان محمود، الطالبة سلسبيل عبد القادر، الطالبة أسماء حسن، والطالبة آية محمد على المركز الأول مكرر في تصميم وعرض البوسترات العلمية.  

 

و تم تكريم الفائزين وتصعيدهم لتمثيل الكلية بالمؤتمر العام على مستوى الجامعة الذي يقام في رحاب جامعة قناة السويس في السابع من مايو القادم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جاءت مشاركة طلاب كلية العلاج الطبيعي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإشراف الدكتور غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتور محمد سرحان عميد كلية الطب البيطري والدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

 

وتحت إشراف الدكتور محمد عبد المنعم أبو الروس، المنسق الأكاديمي لبرنامج العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية.

 

 

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