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أخبار مصر

تحذير لسكان هذه المناطق غدا من الرمال والأتربة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء غدا تكون مثيرة  للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوادى الجديد على فترات متقطعة.

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حالة الطقس اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية غدا على  سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق  على فترات متقطعة.

كما تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة حيث من المتوقع أن يكون  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.


و تعاود  درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من غدا الجمعة  من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24

 

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