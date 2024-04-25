الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

مقترح أمريكي لاستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، فيتو

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الخميس، إن الاقتراح الأمريكي باستخدام الفوائد المستمدة من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا قد يحظى بدعم واسع النطاق.

ورحبت يلين في مقابلة مع رويترز، بما وصفته "بالخطوة البناءة للغاية" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لفصل العائدات عن الأصول الروسية التي تحتفظ بها يوروكلير ومقرها بروكسل وتحويلها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا سحب الفوائد المستقبلية لزيادة الأموال المتاحة لأوكرانيا.

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دول السبع تناقش المقترح الأمريكي باستخدام عوائد الأصول لدعم أوكرانيا

وأضافت يلين  أن “هذا نهج يمكن أن يحظى بدعم على نطاق واسع من الدول التي تشعر بالقلق بشأن الاستيلاء على الأصول ويمكن تقديم بعض الفوائد من خلال قرض على سبيل المثال”.

وتابعت يلين إن هذا النهج كان من بين عدة خيارات تناقشها دول مجموعة السبع قبل قمة زعماءها في يونيو.

بايدن يوقع علي حزمة مساعدات لأوكرانيا

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن  علي حزمة مساعدات مقدمة لدولة الاحتلال وأوكرانيا وتايوان، مؤكدا أن هذه العملية تصب في مصلحة أمن الولايات المتحدة بشكل مباشر، لافتا إلى أن واشنطن  ستتحرك بشكل سريع لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

واستطرد الرئيس الأمريكى فى  كلمته مساء اليوم الأربعاء، إلى أن إرسال شحنات الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل سيبدأ خلال ساعات قليلة، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان استخدام شحنات السلاح لأوكرانيا بالشكل الصحيح.

موافقة مجلس الشيوخ علي حزمة المساعدات لأوكرانيا

وكان قد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الثلاثاء على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية.

 ويبلغ حجم  حزمة المساعدات 95 مليار دولار، وهي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل.

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