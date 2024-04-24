الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

قطر تستضيف جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم

مفاوضات روسية أوكرانية،
مفاوضات روسية أوكرانية، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، أن دولة قطر تستضيف اليوم الأربعاء، جولة مفاوضات روسية أوكرانية في إطار جهود الوساطة المستمرة التي تقوم بها لجمع شمل العائلات المتأثرة. بالصراع الروسي الأوكراني.

المفاوضات الروسية الأوكرانية في قطر 

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن وفدًا من كلّ من روسيا الاتحادية برئاسة المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، ومن أوكرانيا برئاسة مفوض البرلمان لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، سيزوران الدوحة لهذا الغرض.

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ومن المقرر أن يعقد  الجانب القطري برئاسة وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر، عددًا من الاجتماعات مع الطرفين، غدًا، في إطار جهود الوساطة القطرية في هذا الشأن. 

معاناة الأسر جراء الحرب الروسية الأوكرانية 

وأعلنت قطر يوم السبت الماضي، وصول 20 عائلة روسية وأوكرانية، من بينها 37 طفلًا، إلى الدوحة، لتلقي الدعم الطبي والنفسي، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والدعم الشامل لهذه الأسر وأطفالها، وذلك في إطار جهود وساطتها المستمرة لجمع شمل العائلات التي شتّتها الصراع الروسي الأوكراني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على حسابها عبر منصة "إكس"، إن قطر تستضيف هذه العائلات في الفترة من 18 إلى 27 إبريل الحالي، لتلقي الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي، وأشارت إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في مساعدة الأسر في عملية التعافي، وهو مصمَّم لتقديم دعم شامل يلبّي الاحتياجات الفورية، ويضع أيضًا الأساس للشفاء والاندماج على المدى الطويل.

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