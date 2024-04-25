الأقمار الصناعية تكشف مسار الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا عبر الصين

أظهرت صور أقمار اصطناعية، اليوم الخميس، أن الصين توفر مرسى لسفينة شحن روسية خاضعة لعقوبات أمريكية متورطة في عمليات نقل أسلحة كورية شمالية إلى روسيا مع تزايد المخاوف الأمريكية بشأن دعم بكين لحرب موسكو في أوكرانيا.

مسار الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا

وتعليقا على الصور التي حصلت عليها وكالة رويترز، قال المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، إن السفينة الروسية أنغارا، التي نقلت منذ أغسطس 2023 آلاف الحاويات إلى موانئ موسكو، والتي يعتقد أنها تحتوي على ذخائر قادمة من كوريا الشمالية، ظلت راسية في حوض بناء السفن الصيني في مقاطعة تشجيانج الشرقية منذ فبراير.

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وتم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالسفينة الروسية. وتوقف الإرسال مرة أخرى بعد وقت قصير من وصولها إلى الصين.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة على علم "بتقارير موثوقة ومفتوحة المصدر" تفيد بأن السفينة "أنجارا" ترسو حاليًا في ميناء صيني، وقد أثارت الولايات المتحدة القضية مع السلطات الصينية.

وقال المتحدث: "عندما يجتمع الوزير بلينكن مع نظرائه في جمهورية الصين الشعبية هذا الأسبوع، فإنه سيتناول مجموعة من المخاوف، بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا والعلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية"، في إشارة إلى الصين وكوريا الشمالية بالأحرف الأولى من أسمائهما الرسمية.

واشنطن تطالب الصين بعدم مساعدة موسكو عسكريا

وطلبت واشنطن مرارًا وتكرارًا من الصين عدم مساعدة جهود موسكو الحربية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، والذي جاء بعد أسابيع فقط من إعلان روسيا والصين عن "شراكة بلا حدود".

وانتقد بلينكن الأسبوع الماضي الدعم الصيني لصناعة الدفاع الروسية، قائلا إن بكين هي حاليا المساهم الرئيسي في حرب موسكو في أوكرانيا من خلال توفيرها للمكونات الحيوية للأسلحة.