الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة على إيران

وزيرة الخزانة الأمريكية،
وزيرة الخزانة الأمريكية، فيتو

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات على أفراد وكيانات في قطاع الدفاع الإيراني، كما أدرجت 6 عناصر جديدة في نظام العقوبات الخاصة بإيران وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

عقوبات أمريكية علي إيران

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية، وجهت اتهامات جنائية وفرضت عقوبات ضد  4 إيرانيين فيما يتعلق بحملة إلكترونية مزعومة استمرت عدة سنوات واستهدفت أكثر من 12 شركة أمريكية.

وفرضت  الوزارة، وفقا لوكالة رويترز، عقوبات ضد شركتين ايضا، وظفتا المتهمين وكانتا واجهة للقيادة السيبرانية للحرس الثوري الإيراني.

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وقال ممثلو الادعاء إن أكثر من 200 ألف حساب موظف تم اختراقها في شركة محاسبة أمريكية، وأكثر من 2000 حساب في شركة سياحة، ووقعت المخالفات المزعومة بين عامي 2016 و2021.

المدعي العام الأمريكي النشاط الإيراني يهدد الأمن القومي الأمريكي

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في بيان له، اليوم "النشاط الإجرامي الذي ينطلق من إيران يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الاقتصادي".

وأضاف ممثلو الادعاء إن المتهمين الأفراد جميعهم في منتصف وأواخر الثلاثينيات من العمر وهم طلقاء.

عقوبات أوروبية علي إيران

كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منتجي الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال ميشال في ختام قمّة في بروكسل شارك فيها قادة الدول الأعضاء الـ27 «لقد قرّرنا فرض عقوبات على إيران، وأردنا أن نبعث برسالة واضحة إلى الجمهورية الإسلامية بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل».

هجوم إيران علي إسرائيل

وشنت إيران للمرة الأولى هجومًا مباشرًا على إسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات، ردًّا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق، ونسبت إلى إسرائيل،وقد أدت إلى مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران، وردت إسرائيل علي الهجوم الإيراني بهجوم وصف بالمحدود.

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