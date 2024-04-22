المواطن أولًا.. التموين تشن حملات لضبط أسعار الخبز الحر والفينو.. عقوبات قاسية للمخالفين.. وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

أسعار الخبز السياحي، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية على المخابزالسياحية والأفرنجية لإنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري، والذي أصدره الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي في الأسواق.

أسعار الخبز السياحي والفينو

وجاءت الأسعار الجديدة للخبز السياحي وفقا لوزن الرغيف، كالآتي:

رغيف 80 جرامًا بسعر 1.5 جنيه

Advertisements

رغيف 40 جراما بسعر 75 قرشا

رغيف 35 جراما بسعر 1 جنيه

رغيف 25 جراما بسعر 50 قرشا.

التموين: عقوبات المخابز غير الملتزمة بالأسعار والأوزان الجديدة

وشددت وزارة التموين على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

ونصت المادة 9 من قانون 163، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.

أرقام تلقي شكاوى المواطنين ضد المخابز

وأعلنت وزارة التموين عن أرقام لتلقي شكاوى المواطنين ضد أصحاب المخابز المخالفين للتسعيرة الجديدة للخبز، وهي الرقم الخاص بجهاز حماية المستهلك "19588" ، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى عبر رقم تطبيق "واتس آب" على الرقم "9999 7777 015".

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أن التوجيه الوزاري الخاص بشأن أسعار الخبز وأوزانه ينص على ضرورة الاعلان عن الأوزان والاسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

حملات رقابية على مخابز الجيزة

من جهتها قالت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي والفينو.

وأضافت غريب، تم أيضا التنبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود اي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وفي هذا السياق كشف محي الدين إسماعيل مدير الرقابة التموينية بمديريات التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم منذ صباح اليوم عمل 23 حملة تموينية على مختلف أنحاء المحافظة بهدف التأكد من التزام المخابز السياحية والافرنجية بإنتاج الخبز السياحي والفينو بالأوزان والأسعار المعلنة.

من جانبه قال خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المخابز السياحية والافرنجية على مستوى الجمهورية بدأت في إنتاج الخبز السياحي والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف صبري أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على انخفاض أسعار طن الدقيق الفاخر والسياحي مما يستدعي خفض سعر بيع الخبز الحر في السوق المحلية.

وأوضح خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية أن المطاحن قامت بتخفيض سعر طن الدقيق السياحي ليتراوح حاليا من 15 إلي 16 ألف جنيه، بينما طن الدقيق الفاخر الخاص بالفينو يبدأ من 16 إلى 24 ألف جنيه.

تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية.

وتضمن القرار المهام المنوطة باللجنة التي تختص بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والأفرنجية على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.

كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والأفرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الأفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

قواعد إنتاج وتداول الخبز السياحي والأفرنجي

وأعلن أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية يترأسها الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، بعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية أمانة فنية مساعدة.