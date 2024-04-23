تحذير شديد اللهجة من رئيس إيران: لن يبقى شيء من إسرائيل في هذه الحالة

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، من أن شن إسرائيل هجوما على طهران سيحدث تغييرا كاملا في الظروف، ولن يبقى شيء من الكيان الصهيوني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

وذكر رئيسي الذي يزور باكستان اليوم، "أن مثل هذا الهجوم يعني أن الظروف ستتغير تماما ولن يتبقى شيء من الكيان الصهيوني المحتل".

العقوبات الأوروبية علي إيران

وفيما يتعلق بالعقوبات على إيران، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من القيود "غير القانونية" على إيران.

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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "العقوبات على إيران جاءت لممارستها حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة هجوم الكيان الصهيوني".

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورج الأسبوع الماضي على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنّته بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دولة الاحتلال.

تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران

وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على دولة الاحتلال.

ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.