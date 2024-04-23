أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد أفراد وشركات إيرانية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة الأمريكية، وجهت اتهامات جنائية وفرضت عقوبات ضد 4 إيرانيين فيما يتعلق بحملة إلكترونية مزعومة استمرت عدة سنوات واستهدفت أكثر من 12 شركة أمريكية.

وفرضت الوزارة، وفقا لوكالة رويترز، عقوبات ضد شركتين ايضا، وظفتا المتهمين وكانتا واجهة للقيادة السيبرانية للحرس الثوري الإيراني.

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هجوم إيراني إلكتروني علي شركات أمريكية

وقال ممثلو الادعاء إن أكثر من 200 ألف حساب موظف تم اختراقها في شركة محاسبة أمريكية، وأكثر من 2000 حساب في شركة سياحة، ووقعت المخالفات المزعومة بين عامي 2016 و2021.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في بيان له، اليوم "النشاط الإجرامي الذي ينطلق من إيران يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الاقتصادي".

وأضاف ممثلو الادعاء إن المتهمين الأفراد جميعهم في منتصف وأواخر الثلاثينيات من العمر وهم طلقاء.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات علي إيران

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منتجي الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال ميشال في ختام قمّة في بروكسل شارك فيها قادة الدول الأعضاء الـ27 «لقد قرّرنا فرض عقوبات على إيران، وأردنا أن نبعث برسالة واضحة إلى الجمهورية الإسلامية بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل».

وشنت إيران للمرة الأولى هجومًا مباشرًا على إسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات، ردًّا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق، ونسبت إلى إسرائيل،وقد أدت إلى مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران، وردت إسرائيل علي الهجوم الإيراني بهجوم وصف بالمحدود.