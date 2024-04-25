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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل (صور)

جانب من أعمال التطوير،
جانب من أعمال التطوير، فيتو

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أعمال تطوير ورصف شوارع منطقة الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك) بمدينة المستقبل.  

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وضع الطبقة الاسفلتية 

وأنهت المديرية أعمال الصرف الصحي الفرعي للعمارات بها وتم إنشاء شبكة صرف مياه أمطار، كما تم الانتهاء من أعمال الأرصفة والطبانات، وتقوم المديرية حاليًا بتشغيل الطبقة الأسفلتية.  

جانب من أعمال التطوير، فيتو

رصد مبلغ 120 مليون جنيه 

ومن الجدير ذكره، أن المحافظة رصدت مبلغ ١٢٠ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والقادمة؛ لإنهاء تطوير المنطقة ومناطق أخرى بمناطق تعاونيات (أ،ب)، وتنتهي الأعمال بالربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥. 

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جانب من أعمال التطوير، فيتو

ومن جهة أخرى تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الموقف الحالي لأعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، والتي تقوم بها وتنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية. 

 

متابعة أعمال رفع كفاءة الإسكان الاجتماعي

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك) بمدينة المستقبل بالإسماعيلية والمتمثلة في إصلاح منظومة الصرف الصحي لجميع العمارات (٤٨٠) عمارة، بداية من نوازل الغرف وغرف التفتيش لجميع العمارات وربطها على خطوط الصرف الرئيسية وإنشاء منظومة صرف مياه أمطار.  

جانب من أعمال التطوير، فيتو

رصف جميع الشوارع بالمنطقة 

كما كلف محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برصف جميع الشوارع بالمنطقة وكذلك الاهتمام بإنشاء مسطحات خضراء وشجرية في المساحات المخصصة. 

 

تأسيس جميع الشوارع 

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بصرف العمارات والتي شملت أيضًا عمارات الإسكان الاجتماعي للمراحل القديمة أ وب تعاونيات 

جانب من أعمال التطوير، فيتو

كما تم تأسيس جميع شوارع منطقة مبارك وجاري فرد الطبقة الأسفلتية وزراعة المسطح المواجه للسكة الحديد والمؤدي على نقطة الشرطة والذي تبلغ مساحته حوالي ٥ أفدنة بشجر النخيل المثمر، وربطه على شبكة مياه ري حديثة تعتمد على أبار مياه جوفية تم إنشائها لهذا الغرض. 

 

متابعة وزارة التنمية المحلية للأعمال 

ومن الجدير ذكره، أن الأعمال تم متابعتها مباشرة من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والذي اعتمد اعتمادات إضافية لتلك الأعمال بخطة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمناطق الإسكان الاجتماعي وتطورها بما يتناسب مع توجه الجمهورية الجديدة. 


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتوسع في أعمال التطوير بمدينة المستقبل؛ وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بتطوير المناطق ذات البعد الاجتماعي.

 

 

 

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