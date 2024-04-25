صحة الإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بأهمية الولادة الطبيعية (صور)

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية، بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، ندوه توعويه تحت عنوان "أهمية الولادة الطبيعية وأضرار ومخاطر الولادة القيصرية.

وأقيمت الندوة بمركز النيل للإعلام بمحافظة الإسماعيلية، وذلك على هامش الإحتفالية بعيد تحرير سيناء.

مخاطر الولادة القيصرية

واستعرضت الدكتورة سالى عادل عضو إدارة الإعلام والتربية السكانية مخاطر الولادة القيصرية التى قد تتعرض لها الأم أثناء عملية الولادة ،فضلًا عما يتعرض له الأطفال والأجيال القادمة نتيجة زيادة معدلات الولادة القيصرية مثل الاصابة بأمراض المناعة،الحساسية ، الإصابة بمرض السكر،مشيرةً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للحامل للوصول إلى ولادة آمنة.

Advertisements

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

رفع نسبة الوعي لدي السيدات

وقالت الدكتوره جيهان سامى مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية أن مبادرة وزارة الصحة والسكان تهدف إلى رفع نسبة الوعى لدى السيدات بأهمية الولادة الطبيعى، وتشجيع الأطباء على تبنى أهداف المبادرة بزيادة معدل الولادة الطبيعى عن القيصرية.

استمرار جهود فرق 100 مليون صحة

وفى سياق متصل شارك فريق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة،الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بإجراء الفحوصات الطبية على الحاضرين بهدف الإرتقاء بالصحة العامة لدى المواطنين.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وتأتى الندوه تنفيذا لخطة التوعيه لإدارة الإعلام والتربيه السكانيه ومواجهة المعوقات والتحديات لتطبيق القرار الوزارى بخفض نسبة الولادات القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية تحت إشراف الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه.



جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أضرار الولاية القيصرية، فيتو

ومن جهة أخرى تواصل الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة فى محافظة الإسماعيلية بالإسماعيلية، متابعتها للقوافل التى يتم توجيهها للقرى الأكثر اِحتياجا.

متابعة القوافل العلاجية

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اعمال القافلة الطبية التى تم عقدها بالتل الكبير لتفقد أعمال القافله الطبيه التى نظمتها مديرية الصحه بقرية التل الصغير ضمن مبادرة رئيس الجمهوريه حياه كريمه،للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

اشادة بجهود الفرق الطبية

وأشادت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحه بأداء وانضباط الفريق الطبى وبخاصه فريق التمريض بوحدة الجزيره الخضراء بإدارة التل الكبير الصحيه،وتواجد العاملين بالكامل أثناء النوباتجيه بعد انتهاء مواعيد العمل الرسميه، كما أثنت على متابعة فريق إشراف الإداره وإنتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسيه حيث إتطلعت على كشوف المترددين واقبال المواطنين على الفحص وجودة الخدمات المقدمة بالوحده.

اجمالى المنتفعين من القافلة

وقالت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزاره الصحه بالإسماعيلية انه بلغ إجمالى تردد المواطنين 1017 مواطن على مدار يومين من خلال 10 عيادات تخصصيه [الجراحه،باطنه،نسا،عظام،أطفال،مسالك،اسنان، جلديه،تنظيم اسره، امراض مزمنه]،بالإضافه إلى خدمات الأشعه،الفحوصات المعملية،التثقيف الصحى،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمه لجميع التخصصات الموجوده بالقافله،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزاره الصحه.

وأشارت الدكتوره بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 213 مواطنًا بعيادة الباطنة و48 مواطنًا بالجراحة و138 مواطنًا بعيادة العظام،و51 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 24 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال 262 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 38 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك 65 حالة، و58 حالة بعيادة الأسنان، و7 حالة بوحدة الأشعة،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.