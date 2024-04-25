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رياضة

مدرب الترجي: نعرف طريقة لعب صن داونز جيدا ومستعدون لإيقافهم

ميجيل كاردوزو مدرب
ميجيل كاردوزو مدرب الترجي، فيتو

أكد البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب فريق الترجي التونسي، قدرة فريقه على حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، في مباراته المقبلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وفاز الترجي على صن داونز (1-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب رادس بـ تونس.

تصريحات مدرب الترجي التونسي

وقال كاردوزو في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "سنوظف كل إمكانات فريقنا من أجل تحقيق الفوز بهذه المباراة والتأهل للمباراة النهائية".

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وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لبلوغ النهائي وإسعاد جماهيرنا، وسنعمل على تعطيل نقاط القوة لدى صن داونز".

وأضاف كاردوزو: "سنواجه منافسا قويا أثبت جودته من خلال نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة، لكننا قادرون على صنع الفارق في أي لحظة خلال المباراة".

وأكمل: "الترجي أيضا فريق قوي لديه تاريخ كبير وحقق الكثير من الألقاب، ونعرف جيدا طريقة لعب منافسنا".

تصريحات زكريا العايب

من جانبه، قال زكريا العايب لاعب الترجي تعليقا على المباراة المرتقبة أمام صن داونز مساء غد الجمعة: "مباراة صن داونز على ملعبه لن تكون سهلة بكل تأكيد لكننا جاهزون لهذه المواجهة".

وأتم: "الترجي معتاد على الأجواء الجماهيرية الصاخبة، كما أن عددا كبيرا من جماهيرنا سيدعمنا في لقاء الغد".

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم

ذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مسؤولي الترجي اليوم الخميس أنهم تقدموا بطلب رسمي إلي إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي زيادة أعداد التذاكر المخصصة لجماهيره التي ستحضر مساء غد الجمعة مباراة العودة بين الفريقين في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا في بريتوريا.

وكانت إدارة نادي صن داونز خصصت 200 تذكرة لجماهير الترجي ولكن توافد أعداد أكبر من المشجعين خلال اليومين الماضيين على مدينة بريتوريا دفع النادي التونسي إلى المطالبة بزيادة أعداد التذاكر.

وأضافت الإذاعة أن طائرة أخرى تنقل مشجعي الترجي تابعة للخطوط القطرية، تصل في وقت لاحق اليوم الخميس إلى جوهانسبورج.

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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