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رياضة

ربيعة يتحدث عن صعوبة مواجهة مازيمبي

رامي ربيعة مدافع
رامي ربيعة مدافع الأهلي

الأهلي، أكد رامي ربيعة مدافع الأهلي صعوبة مباراة مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي: نتيجة الذهاب خادعة وليست جيدة كما يظن البعض خاصة وأن استقبال أي أهداف في العودة يصعب من الأمور. 

وأوضح أننا نلعب على هدف واحد وهو استكمال البطولة بنجاح من أجل التتويج بدوري أبطال إفريقيا. 

وقال: الجماهير تنتظر منا حصد جميع البطولات وليس دوري أبطال أفريقيا فقط.. هذا هو قدر الأهلي الذي ينافس على كل البطولات. 

وتابع ربيعة: نخوض المباريات بروح قتالية ونبحث عن تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب من أجل الفوز وإسعاد الجماهير. 

الأهلي ومازيمبي

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق استقر على إعادة بيرسي تاو لاعب الفريق للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وتواجد بيرسي تاو بديلا أمام مازيمبي ذهابا حيث شارك في الشوط الثاني وغاب عن تشكيلة الفريق الأساسية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي لمصطفي شوبير في حراسة المرمى أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وفي الأمام بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي. 

 قال مصدر داخل الأهلي إن مروان عطية لاعب الفريق سيكون خارج قائمة مباراة مازيمبي لعدم اكتمال جاهزيته بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة في العضلة الخلفية. 

وأوضح أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية لأول مرة فقط أمس ومن ثم مازال في حاجة لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته. 

تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن قائمة الفريق في مباراة مازيمبي المقرر لها غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر تأجيل الاستعانة باللاعب لحين تعافيه تماما من الإصابة في العضلة الخلفية واعلان جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة. 

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، إذ يستضيف الفريق الأحمر نظيره الكونغولي. 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا 

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي 

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟
ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

يشهد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الاتفاق علي الزي الرسمي للفريقين ومناقشة كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق الختامي والذي يأتي استعدادا لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة. 

يسمح الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

و يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

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وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

حراسة عرين الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

واقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من الانضمام لقائمة الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 فيما تحدث أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي عن آخر استعداداته لموقعة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 وقال أحمد عبد القادر في تصريحات لوسائل الإعلام قبل انطلاق مران الأهلي:" أنا جعان مباريات مع النادي الأهلي ودائما جعان للمشاركة في المباريات وليس في الموسم الحالي فقط".

وواصل نجم الأهلي: عودة اللاعبين المصابين ستساعدنا جدا في لقاء مازيمبي".

وأتم حديثه:"عشمان في جمهور الأهلي بتواجدهم بأكبر عدد في مباراة مازيمبي لأنها أهم لقاء في الموسم".


 

 

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الأهلي مازيمبي رامي ربيعة دوري أبطال أفريقيا

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