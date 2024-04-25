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رياضة

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي، فيتو
الترجي، فيتو

دوري ابطال افريقيا، ذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مسؤولي الترجي اليوم الخميس أنهم تقدموا بطلب رسمي إلي إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي زيادة أعداد التذاكر المخصصة لجماهيره التي ستحضر مساء غد الجمعة مباراة العودة بين الفريقين في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا في بريتوريا.

وكانت إدارة نادي صن داونز خصصت 200 تذكرة لجماهير الترجي ولكن توافد أعداد أكبر من المشجعين خلال اليومين الماضيين على مدينة بريتوريا دفع النادي التونسي إلى المطالبة بزيادة أعداد التذاكر.

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وأضافت الإذاعة أن طائرة أخرى تنقل مشجعي الترجي تابعة للخطوط القطرية، تصل في وقت لاحق اليوم الخميس إلى جوهانسبورج.

وحسم الترجي الباحث عن اللقب الخامس في المسابقة، مباراة الذهاب في تونس بهدف نظيف.

مباراة صن داونز والترجي

ويتطلع فريق الترجي لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في لقاء الذهاب على ملعب رادس أمام صن داونز بنتيجة 1-0 حيث تعد فوصته الاكبر لحجز تذكرة التاهل.

وتقام مباراة الترجي وصن داونز على ملعب الأولمبي حمادي عقربي بمدينة رادس التونسية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال وسوف تقام مباراة الترجي وصن داونز غدا الجمعة في تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت القاهرة

فرص الترجي وصن داونز في التاهل

وأصبح الترجي مطالبا بالخروج بنتيجة إيجابية أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز لبلوغ نهائي دوري الأبطال بعد غياب منذ نسخة 2019.

اما صن داونز فلا بديل امام سوي الفوز بفارق هدفين 

ويأمل صن داونز بطل الدوري الأفريقي بقيادة مدربه رولاني موكوينا حصد الفوز على حساب الترجي وتعويض خسارة لقاء الذهاب والتأهل لنهائي البطولة القارية لأول مرة منذ نسخة 2016.

 

وسبق أن حقق الترجي نتائج إيجابية في معقل صن داونز بالفوز بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2021 كما تعادلا دون أهداف في مرحلة المجموعات عام 2001.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو لمواصلة عروضه الجيدة ومواصلة الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال.

ويتسلح الترجي بتألق حارس مرماه الواعد أمان الله مميش الذي لعب دورا كبيرا في تقدم الفريق التونسي بدوري الأبطال بجانب خبرات ياسين مرياح ومحمد توجاي وغيلان الشعلالي ونشاط حسام تقا ورودريجو ويان ساس.

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