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خارج الحدود

بيلاروسيا تكشف عن وجود أسلحة نووية روسية على أراضيها

بيلاروسيا، فيتو
بيلاروسيا، فيتو

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا القول، اليوم الخميس، أن «العشرات» من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية جرى نشرها في بلاده بموجب اتفاق أعلنه لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.

 

وقالت بيلاروسيا، في يونيو الماضي، إنها بدأت تسلم الأسلحة، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا صواريخ نووية في دولة أجنبية منذ الحقبة السوفيتية.

 

وتعد بيلاروسيا حليفة لروسيا وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها في الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

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إحباط هجوم على العاصمة مينسك

كذلك نقلت وكالات أنباء رسمية روسية، عن رئيس جهاز الأمن في بيلاروسيا، اليوم الخميس، قوله إنه جرى إحباط هجوم على العاصمة مينسك بطائرات مسيرة أطلقت من ليتوانيا.

 

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا إيفان تيرتل قوله «نفذت لجنة أمن الدولة، بالتعاون مع زملاء من وكالات إنفاذ القانون الأخرى، عددًا من التدابير الأمنية الصارمة مؤخرًا، والتي مكنت من منع ضربات طائرات مسيرة مقاتلة من أراضي ليتوانيا على أهداف في مينسك وضواحيها».

 

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ولم تذكر الوكالة ما إذا كان قد قدم أي دليل يدعم هذا الاتهام.

وقال المتحدث باسم الجيش الليتواني في بيان، ردًّا على ذلك، إن الجيش لم ينفذ أي تحرك عدائي ضد دول أخرى.

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