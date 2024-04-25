إطلاق 4 آلاف صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإطلاق 4000 صاروخ على شمال دولة الاحتلال من ‎لبنان منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وفقا لتقديرات جيش الاحتلال.

قادة حزب الله في لبنان

وأمس، زعمت إسرائيل أنها اغتالت نصف قادة حزب الله في جنوبي لبنان، بحسب "رويترز".

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الأربعاء، إن نصف هؤلاء القادة اغتيلوا في الغارات الإسرائيلية خلال القتال الدائر عبر الحدود الذي اندلع في أكتوبر بالتوازي مع حرب غزة.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جالانت زار القيادة الشمالية، حيث جرت مناقشة عملياتية مع قائد القيادة اللواء أوري جوردين، وضباط الاستخبارات والعمليات والإطفاء.

وقال جالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية هجومية في جنوبي لبنان، زاعما أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في جبهة الشمال على الصعيد العملياتي.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه إن مقاتليه استهدفوا مبنى يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وأوقعوا قتلى وجرحى.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت تقارير إعلامية أن غارات إسرائيلية تستهدف محيط بلدات عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط جنوبي لبنان.

ومن جانبه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تهاجم في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه شن هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء "جولاني" ومقر وحدة "إيجوز 621" في ثكنة "شراجا" شمال ‏مدينة عكا، وأصابت أهدافها بدقة ردًا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين.

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال أن الدفاع الجوي اعترض هدفين جويين فوق البحر في شمال إسرائيل، وذلك بعد تفعيل أجهزة الإنذار في كريات وعكا والجليل الغربي عقب تسلل طائرات.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في بيان الإثنين الماضي، أنه نفذ قصفا بالمدفعية استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا في الجليل الغربي.