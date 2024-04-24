مسؤولة أمريكية تحذر حزب الله من توسيع الصراع مع إسرائيل

قالت مساعدة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصلت مع حزب الله عبر قنوات غير مباشرة لتحذير الحزب من توسيع الصراع مع إسرائيل.

وحزرت، باربرا ليف، من "التصعيد الحاد" عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدتا وجود "فرصة لتسوية دبلوماسية للصراع ".

إدارة بايدن ملتزمة بحل دبلوماسي بين حزب الله وإسرائيل

وأضافت خلال إحاطة صحفية، أن" هناك احتمالًا لحل هذه المشكلة دبلوماسيًا" مؤكدة أن "إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بشدة بهذا الأمر عبر طاقات وجهود يبذلها المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية، وأمن الطاقة لدى إدارة الرئيس جو بايدن، آموس هوكستين".

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إدارة بايدن تطالب إسرائيل بتوخي الحزر عند الرد على حزب الله

وتابعت "نبهنا إسرائيل إلى ضرورة توخي الحذر في طريقة ردها على حزب الله، مضيفتا أن الولايات المتحدة استخدمت عددًا من القنوات، وساعدت شركاء آخرون، واستخدمنا قنواتهم، المباشرة أو غير المباشرة، مع حزب الله، للتحذير من الدخول في المعركة التي ستؤدي إلى توسيع الصراع".

حزب الله يعلن عن استهداف مبنى يتحصن به جنود إسرائيليون

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم، إن مقاتليه استهدفوا مبنى يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وأوقعوا قتلى وجرحى.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء ان غارات إسرائيلية تستهدف محيط بلدات عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط جنوبي لبنان.

ومن جانبه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تهاجم في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه شن هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء "جولاني" ومقر وحدة "إيجوز 621" في ثكنة "شراجا" شمال ‏مدينة عكا وأصابت أهدافها بدقة ردًا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين.