الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تزعم تصفية نصف قادة حزب الله

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة،  زعمت إسرائيل  أنها اغتالت نصف قادة  حزب الله في جنوبي لبنان، بحسب "رويترز".

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن نصف هؤلاء القادة  اغتيلوا في الغارات  الإسرائيلية خلال القتال الدائر عبر الحدود الذي اندلع في أكتوبر بالتوازي مع حرب غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جالانت زار القيادة الشمالية، حيث جرت مناقشة عملياتية مع قائد القيادة اللواء أوري غوردين، وضباط الاستخبارات والعمليات والإطفاء.

وقال جالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ  عملية هجومية  في جنوبي لبنان، زاعما أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في جبهة الشمال على الصعيد العملياتي.

 وقبل وقت سابق أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن مقاتليه استهدفوا مبنى يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وأوقعوا قتلى وجرحى.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء  ان غارات إسرائيلية تستهدف محيط بلدات عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط جنوبي لبنان.

ومن جانبه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تهاجم في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه شن هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء "جولاني" ومقر وحدة "إيجوز 621" في ثكنة "شراجا" شمال ‏مدينة عكا وأصابت أهدافها بدقة ردًا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين.

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حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية 

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال أن الدفاع الجوي اعترض هدفين جويين فوق البحر في شمال إسرائيل، وذلك بعد تفعيل أجهزة الإنذار في كريات وعكا والجليل الغربي عقب تسلل طائرات.

وكان  حزب الله اللبناني، أعلن في بيان الإثنين الماضي، أنه نفذ قصفا بالمدفعية استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا في الجليل الغربي. 

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إسرائيل حزب الله لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي جالانت

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