الأحد 21 أبريل 2024
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اقتصاد

انخفاض جديد في سعر الدقيق مع تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي

أسعار الخبز السياحي
أسعار الخبز السياحي بداية من اليوم الأحد، فيتو

انخفاض جديد في سعر الدقيق مع تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي، أعلنت شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، استمرار انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق، بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو.

انخفاضات جديدة في أسعار الدقيق تصل لـ 1000 جنيه

وقال خالد فكري سكرتير عام شعبة المخابز بغرفة القاهرة، إن هناك تراجعات في أسعار الدقيق اليوم الأحد تتراوح ما بين 500 جنيه و1000 جنيه في الطن.

أبرز الانخفاضات في أسعار الدقيق اليوم الأحد

وعن أبرز الانخفاضات في أسعار الدقيق، أوضح أنه انخفض سعر الدقيق لمجموعة مطاحن الجمل، بنحو 1000 جنيه في طن الدقيق الشعبي، وانخفض سعر طن دقيق الجمل لـ 500 جنيه بجميع أصنافه، فيما انخفض سعر طن الدقيق « سوبر الجزيرة»  وأصنافها  بنحو 1000 جنيه.

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تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحي اليوم الأحد

وأضاف «فكري» في بيان صحفي، أن هناك انخفاضًا قدره 1000 جنيه فى «دقيق مخبوزات ٣ الصاروخ»، مضيفًا أن المخابز تبدأ اليوم الأحد تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحي وفقًا بتوجيهات وزارة التموين.

قرار تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية، حيث تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية، على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.

تشكيل اللجنة يستهدف متابعة تنفيذ القرار

وأضاف الوزير، أن اللجنة ستعمل على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

أعضاء اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية 

من جانبه قال أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، إن اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.

اجتماع اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية مرة شهريًا على الأقل

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية أمانة فنية مساعدة.

 أسعار الخبز السياحي بداية من اليوم الأحد

وكانت قد توافقت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بداية من اليوم الأحد بنسبة من 30% إلى 45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع) لتصبح الأسعار الجديدة كما يلى:

رغيف وزن 80 جراما: 150 قرشا (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)

رغيف وزن 40 جراما: 75 قرشا

رغيف وزن 25 جراما: 50 قرشا

رغيف خبز أفرنجى 50 جراما: 150 قرشا

رغيف خبز أفرنجى 35 جراما: 100 قرش.

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رغيف العيش بـ 50 قرشا، أول مخبز سياحي يطبق تخفيض أسعار الخبز في المنيا (فيديو وصور)

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بدءا من اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو

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