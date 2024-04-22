شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب تتفقان على أسعار الدقيق الحر
كشف محمد عبد الجواد سكرتير الشعبة العامة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن نتائج اجتماع الشعبة مع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين.
مراجعة أسعار الدقيق الفاخر لإنتاج الخبز السياحي والفينو والحلوى
وقال عبد الجواد لـ فيتو إن الاجتماع عقد اليوم بحضور أصحاب مطاحن الدقيق الفاخر استخراج 72، وذلك بهدف مراجعة أسعار الدقيق الفاخر لإنتاج الخبز السياحي والفينو والحلوى المصنوعة من الدقيق فضلًا عن المكرونة.
الاتفاق علي سعر الدقيق الفاخر 72 المستخدم في صناعة المكرونة
وأشار سكرتير الشعبة العامة المخابز إلى أنه تم الاتفاق على سعر الدقيق الفاخر 72 المستخدم في صناعة المكرونة، يتراوح سعر طن الدقيق من 17 ألف جنيه إلى 17500 جنيه، ليصبح سعر المكرونة السائبة نحو 24 جنيهًا.
تخفيض سعر طن الدقيق الفاخر 72 المستخدم في صناعة الخبز السياحي
وأضاف أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر طن الدقيق الفاخر 72 المستخدم في صناعة الخبز السياحي ليصبح سعر طن الدقيق نحو 15300 جنيه، أي بتخفيض نحو 700 جنيه، عن السعر الحالي، وذلك لضمان استقرار سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما عند 150 قرشا، ورغيف وزن 40 جراما عند 75 قرشا، ورغيف وزن 25 جراما عند 50 قرشا.
24 ألف جنيه متوسط سعر الدقيق المستخدم في صناعة الخبز الفينو
وتابع: محمد عبد الجواد أنه تم الاتفاق على استقرار متوسط سعر الدقيق الفاخر 72 المستخدم في صناعة الخبز الفينو الإفرنجي عند 24 ألف جنيه للطن، وذلك لضمان بيع الخبز الفينو وزن 35 جراما بسعر جنيه، ووزن 50 جراما بسعر 1.5 جنيه.
قرار تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية
وعلى صعيد آخر، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 69 لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية.
وتضمن قرار وزير التموين المهام المنوطة باللجنة، إذ تختص اللجنة بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية.
ونص القرار على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.
تشكيل اللجنة يستهدف متابعة تنفيذ القرار
وأوضح وزير التموين، أن اللجنة ستعمل على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والأوزان.
وتختص اللجنة بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.
كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريا على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما تضمن القرار أن يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية أمانة فنية مساعدة.
أعضاء اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية
وعن أعضاء اللجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية، أوضح أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية برئاسة وزير التموين، وبعضوية ممثلين عن كل من الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.
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