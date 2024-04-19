أسعار الدقيق والخبز في الأسواق.. الطن يبدأ من 15 ألفا و500 جنيه.. ومدبولي يؤكد: تخفيض سعر الخبز الحر بدءا من الأحد المقبل

أسعار الدقيق في الأسواق المصرية، شهد السوق المحلي انخفاضا ملحوظا في أسعار الدقيق بنسبة 30%، بعد تراجع أسعار القمح عالميا.

وفي جولة لكاميرا فيتو على الأسواق لرصد أسعار الدقيق وتأثيره على أسعار الخبز السياحي، جاءت التالي:

- سعر طن الدقيق يبدأ بسعر 15500 جنيه

- سعر طن دقيق السنبلة الذهبية فاخر درجة أولى 15500 ألف جنيه مصري للطن الواحد

- سعر طن الدقيق الفاخر استخراج 72% بسعر 16000 ألف جنيه

- سعر طن الدقيق النجار بـ 15000 ألف جنيه

-يتراوح سعر طن الدقيق للمخابز السياحية حاليا من 15500 إلى 16000 ألف جنيه بعدما كان يتراوح.

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أسعار الخبز السياحي

- سعر رغيف الخبز 65 جراما بـ 1.5 جنيه

سعر رغيف الخبز 90 جراما بـ 2.5 جنيه

ولم يتم خفض أسعار الخبز الفينو في بعض الأفران وليس جميعها، حيث أن سعر رغيف الخبز الصغير بـ 1.5 جنيه، وسعر رغيف الخبز الكبير بـ2.5 جنيه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال: نسعى لخفض أسعار السلع المنزلية والمعمرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أنه تم الإفراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من مختلف المواني.

وأكد أن تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر السياحي سيبدأ من الأحد المقبل.

وشدد على أنه سيتم التعامل مع المخالفات والتجاوزات في أسعار السلع في إطار القانون بكل حسم، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات.

وقال: نتابع على مدار الساعة ضبط الأسعار في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها رصد كامل لأسعار السلع في كافة المحافظات.

ووجه "مدبولي" الشكر للأجهزة الرقابة لالتزامهم بإجراءات الرقابة على الأسواق.