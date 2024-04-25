4 بنوك تعلن خطتها للتعامل مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي تحركت العديد من البنوك لاتخاذ خطوات نحو تحديث أنظمة العمل فيها تماشيا مع ذلك الإجراء.

بنك القاهرة يعلن إجراء بعض التحديثات

وفي السياق ذاته أعلن بنك القاهرة لعملائه أنه نظرا لبدء العمل بالتوقيت الصيفي، سيتم إجراء بعض التحديثات على الانظمة التشغيلية للبنك وذلك يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 اعتبارًا من الساعة 1:00 صباحا، ولمدة ساعتين مما قد يؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء.

بنك مصر يكشف مدى تأثر العملاء من خطة التوقيت الصيفي

فيما وجه مسئولين بنك مصر لعملائه رسالة جاء فيها "نظرًا لقرب العمل بالتوقيت الصيفي مساء يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 الساعة 12:00 منتصف الليل، الأمر الذي يترتب عليه قيام البنك بإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية بدءًا من الساعة 11:30 مساءً ولمدة ساعتين تقريبًا، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء خلال فترة التحديث.

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وطالب البنك عملاءه، التأكد من تفعيل التوقيت الصيفي بشكل تلقائي على أجهزة الحاسب الآلي والتليفون المحمول الخاص بهم وذلك لضمان استمرار عمل خدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي بشكل طبيعي.

بنك فيصل يوجه رسالة لعملائه

فيما قال بنك فيصل للعملاء بأنه سيتم إجراء تحديثات على أنظمة البنك وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024م وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا وقد تتأثر خدمات البنك أثناء تلك الفترة.

بنك الإسكان والتعمير يجري تحديثات تقنية

أما بنك الإسكان والتعمير فقد أكد لعملائه أنه نظرًا لانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 بدءًا من الساعة 12 صباحًا، يقوم البنك بإجراء بعض التحديثات التقنية، مما سيؤدي إلى توقف مؤقت لخدماته البنكية الإلكترونية بنفس اليوم، بدءًا من الساعة 11:50 مساءً (بالتوقيت الشتوي) لمدة ساعة، حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2024 الساعة 2 صباحًا (بالتوقيت الصيفي).



وناشد البنك عملاءه التأكد من أن أجهزتهم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح، قبل إجراء أي من المعاملات البنكية الإلكترونية.

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