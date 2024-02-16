تفاصيل قرض عمرة رمضان من بنك فيصل

يتساءل العديد من عملاء بنك فيصل حول إمكانية الحصول على تمويل من البنك لأداء عمرة شهر رمضان.

وحول ذلك أوضح بنك فيصل أنه يمكن الحصول على تمويل لرحلات العمرة بأسلوب إجارة الخدمات وذلك من خلال عائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى ٥ سنوات.

شهادة بنك فيصل

على جانب آخر، طرح بنك فيصل شهادة سباعية بعائد 20.4%.

وضمت قائمة الخصائص في تلك الشهادة ما يلي:

الحد الأدنى للشهادة 1000 EGP

دورية العائد تراكمي

مواعيد صرف العائد: بعد انتهاء مدة الشهادة

بداية احتساب العائد من الشهر التالي

كسر الشهادة بعد سنتين ويتم خصم فرق العائد.

عملاء بنك فيصل من ذوي الهمم

في نفس السياق، اعتمد بنك فيصل عدد من الخدمات الخاصة لعملائه من ذوي الهمم.

Advertisements

وشملت قائمة الخدمات التي تم تخصيصها من مسئولي بنك فيصل لذوي الاحتياجات ما يلي:

تخصيص 18 فرعا مجهزا بشكل كامل لاستقبال ذوي الهمم.

بنك فيصل

إتاحة خدمة الصراف الآلي المتكلم على حوالي 60 ماكينة من شبكة الصراف الآلي.

وجاءت هذه الخطوة من البنك بهدف دعم استقلالية وخصوصية عملائنا ممن يواجهون تحديات بصرية، حيث تساعدهم أجهزة الصراف الآلي الناطقة على إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المالية بسهولة ويسر، مثل السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد، ويمكنهم استخدام هذه الخاصية ببساطة عن طريق لوحة المفاتيح المصممة بطريقة برايل.

كما تم عمل ممر مخصص لذوي الهمم لسهولة الوصول إلى الماكينة والتعامل معها.



وأضاف البنك خدمة جديدة خاصة بذوي الهمم تحت مسمى «ضيوف فيصل»، بحيث يستطيع أصحاب الهمم الحصول على خدماتهم بمجرد الوصول إلى أي من فروع البنك دون الحاجة للانتظار دعمًا لهم وتيسيرًا عليهم.

قرض أصحاب المشروعات من بنك فيصل

كما يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري قرضًا جديدًا يحمل اسم «طاقة إنتاجية» لعملائه من أصحاب المشروعات.

ويتميز القرض بتمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بعائد 11% في إطار مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية.

وتشمل قائمة خصائص القرض ما يلي:

تمويل مستلزمات الإنتاج والأصول الإنتاجية.

-التمويل وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.

-المنتج مخصص للشركات المتوسطة والكبرى ذات حجم أعمال سنوي 50 مليون جم فأكثر وأيضًا الشركات الصغيرة التابعة لهم.