وزير المالية: مخصصات مالية لتوفير 120 ألف فرصة عمل أغلبها في التعليم

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة المقبلة، تتضمن اعتمادات مالية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل، بينها 80 ألف منها لصالح التعليم، تشمل ال30 ألف معلم، تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بنحو 50 ألف من المعلمين المحالين للمعاش.

مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، ردا على تساؤل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بشأن مدى صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون ام بقرار من رئيس الوزراء واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص، فضلا عن مدى انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة.

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تحويل مصلحة الضرائب لهيئة خدمية

وأعلن الدكتور محمد معيط، أنه جار الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، قائلا: اقتربنا من الانتهاء من الدراسة وعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.

دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية

وأوضح وزير المالية، أن هناك توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة، وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخرى ضمن الموازنة العامة للدولة، ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهدافها.