الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تبدأ اليوم العمل بمواعيد التوقيت الصيفي والمترو غدا

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق أجراء تعديل على مواعيد تشغيل قطاراتها بداية من غد الجمعة،  ليبدء التشغيل بداية من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة  12 منتصف الليل. 

وجاء الإعلان الرسمى للشركة كمايلى 

 

Advertisements

على صعيد آخر أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2024.

وأشارت الهيئة إلى أنه عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحًا على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة.

وفي سياق آخر، وزعت هيئة السكك الحديدية  الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية على مناطق التشغيل لبدء ضمها للعمل رسميا وذلك بعد أن انتهت الهيئة القومية للسكك الحديدية من اختبار الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية، تمهيدا لبدء تشغيل الجرارات على خطوط الهيئة.

وتعمل الهيئة على اختيار أنسب الخطوط لتدعيمها بالجرارات الجديدة خلال الفترة القادمة بما يساهم فى زيادة ورفع مستوى الخدمة.

الدفعة الجديدة من الجرارات الأمريكية 

وسبق أن تابع الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل إجراءات نقل الدفعة الجديدة من الجرارات الأمريكية البالغ عددها 20 جرارا من ميناء الإسكندرية إلى ورش السكك الحديدية بالإسكندرية. 

 

Advertisements

 

 

 

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في إجراء الاختبارات الفنية والتشغيل التجريبي للجرارات الجديدة تمهيدا  لدخولها الخدمة على الخطوط الطوالي. 

وانتهت الشركة الأمريكية المصنعة للجرارات الجديدة والمقرر انضمامها للسكك الحديدية خلال الفترة القادمة من الشحنة الأخيرة من الجرارات والبالغة عددها نحو 20 جرارا.

وأنهت الشركة الأمريكية إجراءات الشحن عبر أحد الخطوط الملاحية العربية ويصاحب الدفعة  فريق من المهندسين من الشركة المصنعة للإشراف على تجارب التشغيل.

الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة

ووصلت الدفعة الأخيرة من الجرارات اليوم بميناء الإسكندرية البحري وكانت السكك الحديدية تعاقد على صفقة جرارات تعد الأكبر في تاريخ السكك الحديدية.

وكانت الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية “20 جرارا” وصلت إلى ميناء الإسكندرية، ضمن الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بـ 260 جرارا أمريكيا جديدا، وذلك لتدعيم أسطول الوحدات المتحركة للحفاظ على رفع كفاءة التشغيل بالسكة الحديد.

 يأتي ذلك ضمن خطة تطوير السكك الحديدية في كافة المجالات وقطاعات الهيئة المختلفة والتي تتضمن تطوير أسطول الوحدات المتحركة “جرارات وعربات ركاب وبضاعة” والبنية الأساسية “تحديث وتطوير نظم الإشارات وتجديد وصيانة السكك والمحطات والمنشاءات وتشغيل قطارات جديدة والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر ركيزة التنمية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية للسكك الحديدية انتهت الهيئة القومية للسكك الحديدية

مواد متعلقة

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

هل يجوز للمسافر أداء صلاة التراويح في وسائل المواصلات؟

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب الهوكي يتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

أثر رفع سعر الوقود على أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يستقبل قادة الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية أمريكا ويهنئ بوتين.. يحضر حفلي إفطار القوات المسلحة والمرأة المصرية.. ويطمئن المصريين على الأوضاع الداخلية والخارجية

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية

التايكوندو يحصد فضية الكروجي المختلط في دورة الألعاب الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه (فيديو)

لمن استطاع إليها سبيلا، أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة بالمحال التجارية (صور)

أخبار مصر: زيادة أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست، محافظة جديدة تنظم لمقاطعة الأسماك، وقف خدمات الكاش بشركات المحمول

تجديد حبس شاب قتل والده في الخليفة

السكك الحديدية تبدأ اليوم العمل بمواعيد التوقيت الصيفي والمترو غدا

سر عدم عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 13 في موعدها

كولر وربيعة يتحدثان عن موقعة مازيمبي بمؤتمر صحفي

الجو هيقلب تراب، الأرصاد تحذر من طقس اليوم رغم انكسار الموجة الحارة

منوعات

المزيد

الرشفة بـ3500 ريال وتصنيفاته ما بتخيبش، قصة شاب سعودي في مهنة تذوق القهوة

بيع "لوحة الآنسة ليسر" المثيرة للجدل برقم خيالي في مزاد

خيول طليقة تركض بالشوارع تثير الذعر في لندن، ما القصة؟

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25-4-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25 - 4 - 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية