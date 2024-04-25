طبيب ينصح بضرورة غسل أسنان الأطفال لهذه الأسباب

غسل أسنان الأطفال من الأمور الضرورية التي يجب على كل أم الاهتمام بتعليمها لصغارها حفاظا على أسنانهم وجمالها.

وغسل الأسنان يجب أن يكون فى سن مبكر لحماية الأسنان من التسوس الذى ينتشر عادة فى الأطفال وللأسف يؤثر على مظهر أسنانهم بشكل سلبي.

السن المناسب لغسل أسنان الطفل الرضيع

وقال الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن غسل أسنان الطفل يجب أن يكون فى وقت مبكر حفاظا على أسنانه من التسوس، لذا يجب على الأمهات البدء بتنظيف أسنان الأطفال مع اتمامهم العام الأول من عمرهم، وذلك يوميا خاصة عقب الطعام وقبل النوم، وتعزيدهم على ذلك يجعلهم لا يتخلوا عن تنظيف أسنانهم فى الكبر مايجنبهم مشاكل الأسنان.

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الطريقة الصحيحة لغسل أسنان الطفل الرضيع

وأضاف شبيب، أنه عند البدء فى غسل أسنان الأطفال يجب على الأم أن تبدأ بفرشاة ناعمة وبدون استخدام معجون أسنان، حيث يتم تمرير الفرشاة على أسنان الطفل، وبمجرد أن يتعلم الطفل البصق بمفرده، يتم إدخال معجون الأسنان له الخاص بالأطفال، ثم تعليم الطفل غسل أسنانه بمفرده، ويجب غسل أسنانه مرتان يوميا على الاقل خاصة قبل النوم.

وجرت العادة بين بعض الجدات قديما على مسح فم الطفل الرضيع من الداخل قبل وبعد كل رضعة بشاشة معقمة ناعمة، حيث يتم تمريرها على لثة الطفل لتنظيفها من بقايا حليب الرضاعة وهى طريقة لتنظيف أسنان الطفل منذ يومه اليوم وحتى إتمامه عام لحين استخدام الفرشاة وهذه الطريقة البدائية تعزز من الحفاظ على أسنان الأطفال وحمايتها من التسوس.

غسل أسنان الأطفال، فيتو

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.