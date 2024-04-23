الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

المالية تكشف عن سعر الدولار بالموازنة الجديدة وحجم أعباء الديون

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط، فيتو

الموازنة الجديدة، قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة: "الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه تحديات أبرزها تخفيف الأعباء عن المواطنين".

أعباء الديون 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أعباء الديون في الموازنة الجديدة تصل إلى تريليون و834 مليون جنيه.

 

سعر الدولار بالموازنة

ولفت إلى أن سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد مقيم بسعره الحالي بالقطاع المصرفي.

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وكيل خطة النواب يكشف مفاجأة بشأن الضرائب بالموازنة الجديدة (فيديو)

النواب يحيل مشروع الموازنة العامة الجديدة للجنة الخطة

تغير في منهجية الحكومة 

ولفت إلى أن الحكومة ربطت الأداء المالي بالأداء الفني داخل الوزارات وهذا تغير منهجي.

 

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 /2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

 

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

وجاءت أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:

الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية  لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم
التركيز على الصحة والتعليم ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي

 

استهداف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى.

زيادة المصروفات العامة فى السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.

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