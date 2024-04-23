وكيل خطة النواب يكشف مفاجأة بشأن الضرائب بالموازنة الجديدة (فيديو)

الموازنة الجديدة، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإيرادات في الموازنة العامة للدولة الجديدة ستبلغ 5.3 تريليون جنيه وتصل المصروفات إلى 6.6 تريليون جنيه.

الضرائب في الموازنة الجديدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة": الضرائب في الموازنة العامة للدولة ستصل إلى 2 تريليون جنيه لتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات بالموازنة أي أنه لم تعد تعتمد الدولة على الضرائب بشكل كبير مثلما كانت تصل إلى 77% في الموازنات السابقة.

Advertisements

هدف وزير المالية

وأكد: وزير المالية يسعى إلى رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تحسين المنظومة وضم الاقتصاد غير الرسمي ومنع حالات التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين ضريبيا.

حقيقة فرض ضرائب جديدة

وتابع: هناك تأكيد من الحكومة ومجلس النواب على عدم فرض ضرائب جديدة أو رفع الضريبة الجمركية.



وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 /2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

وجاءت أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:

الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم

التركيز على الصحة والتعليم ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي

استهداف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى.

زيادة المصروفات العامة فى السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.