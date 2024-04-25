الخميس 25 أبريل 2024
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اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 25 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار مقابل الجنيه، الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تبادلا في العالم حاليا، يليه اليورو والين الياباني، ويعتبر الأخضر هو المسيطر على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخداما في المعاملات الدولية الآن، حتى إن دولا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما يحتل "الأخضر" مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ العملة الفعلية، “de facto currency”.

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الدولار، فيتو 

 

وترصد “فيتو” آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2024، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

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أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تحديث لحظي

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والعديد من البنوك المصرية، خلال حركة التعاملات اليومية، وتنشر “فيتو” آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.

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الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي الآن حوالي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 

سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  حوالي 48 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

 

 

المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

كان قد وجه البنك المركزي المصري خطابا إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تضمن تعديل حدود السحب، وأكد البنك المركزي رفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات إلى ٢٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألفا من ماكينات الصراف الآلي. 

 

 

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جدير بالذكر، أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي حسب بيانات المركزي المصري، أسفرت خلال النصف الأول من السنة المالية 2023 /2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بواقع 409.6 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار،  وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار. 

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