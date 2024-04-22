الإثنين 22 أبريل 2024
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سياسة

بالأرقام، إيرادات ومصروفات والعجز الكلي بمشروع الموازنة الجديدة 2025/2024

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

كشفت البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024، والذي من المقرر أن يعرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، في جلسته العامة غدا عددا من الأرقام بشأن قيمة الإيرادات والمصروفات في السنة المالية المقبلة ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

حجم المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة 

وجاءت على النحو التالي:

قدر إجمالي المصروفات بمبلغ 

٣،٨٧٠،١٦٨،١

وقدر إجمالي الإيرادات بمبلغ
٢،٦٢٥،١٦٨,٣

حجم العجز في مشروع الموازنة الجديدة 

 ومن ثم فإن العجز النقدى للموازنة قدر بمبلغ

١،٢٤٤،٩٩٩،٨

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وبإضافة صافي الحيازة المقدر بمبلغ

۱۹۷۷۳ -
وبالتالي يكون العجز الكلى المقدر بالموازنة
١،٢٤٣،٠٢٢,٥
 

ويشكل العجز الكلى المشار إليه نسبة %٧٫٣% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر في السنة المالية المقبلة ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

 

كما تعرض أمام مجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية للسنة المالية 2024/2025.

 

يأتي ذلك بعدما كان مقررا عرض البيانين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إلا أن الوزيرين كانا في ارتباط تسبب في تأجيل العرض لجلسة لاحقة.

 

وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أمس الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة، بينما سيتم في جلسة الغد إحالة خطة التنمية، إلى مجلس الشيوخ، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.

 

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